В ДНР настоят на подписании «формулы Штайнмайера»

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Минской контактной группе продолжат настаивать на подписании украинской стороной «формулы Штайнмайера». Об этом говорится в официальном заявлении действующего главы республкики Дениса Пушилина.

Представители ДНР потребуют от Украины подписать текст «формулы Штайнмайера» на предстоящей встрече в Минске, запланированной на 1 октября. Пушилин отметил, что добиться от Киева подписания документа необходимо для того, чтобы украинские власти не смогли уклониться от предоставления Донбассу особого статуса.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

18 сентября полпред Киева в контактной группе Леонид Кучма отказался подписывать текст «формулы Штайнмайера», несмотря на визу помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Глава украинского МИД Вадим Пристайко объяснил ситуацию «техническим недоразумением».

В то же время Ермак позднее заявил, что особый статус для не подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей не является предметом переговоров в Минске.

«Формула Штайнмайера» была предложена в начале 2016 года бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Формула предполагает, что в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в законную силу на постоянной основе.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!