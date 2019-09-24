В ДНР настоят на подписании «формулы Штайнмайера»

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Минской контактной группе продолжат настаивать на подписании украинской стороной «формулы Штайнмайера». Об этом говорится в официальном заявлении действующего главы республкики Дениса Пушилина.
Представители ДНР потребуют от Украины подписать текст «формулы Штайнмайера» на предстоящей встрече в Минске, запланированной на 1 октября. Пушилин отметил, что добиться от Киева подписания документа необходимо для того, чтобы украинские власти не смогли уклониться от предоставления Донбассу особого статуса.
18 сентября полпред Киева в контактной группе Леонид Кучма отказался подписывать текст «формулы Штайнмайера», несмотря на визу помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Глава украинского МИД Вадим Пристайко объяснил ситуацию «техническим недоразумением».
В то же время Ермак позднее заявил, что особый статус для не подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей не является предметом переговоров в Минске.
«Формула Штайнмайера» была предложена в начале 2016 года бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Формула предполагает, что в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в законную силу на постоянной основе.