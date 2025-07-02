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08:39, 2 июля 2025Экономика

Экономике США предсказали шок предложения

Экономист Суркова: США ждет шок предложения, а их партнеров — шок спроса
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Blake / Reuters

В краткосрочном периоде высокие пошлины на импорт вызовут в США шок предложения, так как вырастут цены на завозимые в страну товары. Об этом заявила эксперт экономического факультета РУДН Арина Суркова. Ее процитировали «Известия».

Что касается тех государств, чья продукция попадет под пошлины, то их ждет шок спроса, так как снизятся экспортные заказы. Она отметила, что в настоящее время США пытаются справиться с такой проблемой, как сокращение дефицита торгового баланса. Для этого им придется ограничить импорт за счет увеличения пошлин и привлечь промышленные производства, обещая корпорациям инвестиционные стимулы.

В свою очередь, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что мировая экономика сможет адаптироваться к новым условия, если США и их партнеры смогут заключить разумные соглашения по уровню тарифов.

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По мнению экономиста Андрея Бархоты, турбулентность торговой политики обернется замедлением роста как американской экономики так и тех стран, которые сильно зависят от экспорта на рынок Соединенных Штатов.

Ранее появилась информация, что в США подняли вопрос о частичном снятии импортных пошлин на некоторые товары. В частности, речь идет о продуктах, которые непросто вырастить на территории США. Например, это какао-бобы и кофе.

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