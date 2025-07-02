Сотрудник «Бутырки» пошел на поводу у осужденных и получил срок

В Москве суд вынес приговор экс-сотруднику «Бутырки» за незаконные передачи

В Москве суд приговорил к четырем годам условно и штрафу экс-сотрудника СИЗО-2 «Бутырка» по делу о незаконных передачах. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что к младшему инспектору дежурной службы обратился содержащийся в СИЗО фигурант дела о разбое и попросил за вознаграждение передать ему электронные сигареты, жевательный табак и электронные часы. Мужчина согласился и продиктовал фигуранту данные банковской карты, на которую следует перевести деньги за услугу. После перевода арестант получил свой заказ через окно раздачи пищи.

Также инспектор СИЗО принял на карту деньги от родственника осужденного по делу о покушении на изнасилование. На них мужчина должен был купить электронные часы, однако передать их не удалось из-за обысковых мероприятий.

Мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что в Чите двое осужденных готовили захват заложников и побег из СИЗО, но попались.