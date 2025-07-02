Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:36, 2 июля 2025Силовые структуры

Сотрудник «Бутырки» пошел на поводу у осужденных и получил срок

В Москве суд вынес приговор экс-сотруднику «Бутырки» за незаконные передачи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве суд приговорил к четырем годам условно и штрафу экс-сотрудника СИЗО-2 «Бутырка» по делу о незаконных передачах. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие и суд установили, что к младшему инспектору дежурной службы обратился содержащийся в СИЗО фигурант дела о разбое и попросил за вознаграждение передать ему электронные сигареты, жевательный табак и электронные часы. Мужчина согласился и продиктовал фигуранту данные банковской карты, на которую следует перевести деньги за услугу. После перевода арестант получил свой заказ через окно раздачи пищи.

Также инспектор СИЗО принял на карту деньги от родственника осужденного по делу о покушении на изнасилование. На них мужчина должен был купить электронные часы, однако передать их не удалось из-за обысковых мероприятий.

Мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что в Чите двое осужденных готовили захват заложников и побег из СИЗО, но попались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Урок для ВСУ». В России оценили ликвидацию командира украинской бригады

    Захарова рассказала о мотивах действий Азербайджана

    Володин оценил пользу закона о самозапрете на кредиты

    Опознан еще один арестованный в Азербайджане россиянин

    Блогера посадили в тюрьму за опасный розыгрыш в супермаркете

    Раскрыты данные о состоянии пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    Российские войска уничтожили один из командных пунктов ВСУ

    Lego подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

    Двое туристов занялись сексом на озере в Европе на глазах у семей с детьми

    Инстасамка в купальнике позанималась йогой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости