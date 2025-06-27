Двое осужденных подготовили захват заложников и побег из СИЗО и попались

СК: В Чите 2 осужденных готовили захват заложников и побег из СИЗО, но попались

Двое осужденных, которых держали в следственном изоляторе в Чите, подготовили захват заложников и побег из СИЗО, но попались. По факту случившегося заведено уголовное дело, рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, передает ТАСС.

Фигурантам вменяют преступления по части 1 статьи 30, пунктам «а, г» части 2 статьи 206 УК РФ (приготовление к захвату или удержанию лица в качестве заложника, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с применением предметов, используемых в качестве оружия), по части 3 статьи 313 УК РФ (приготовление к побегу из-под стражи группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия) и по части 3 статьи 321 УК РФ (приготовление к дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).

Следователи полагают, что двое мужчин, которые содержались в СИЗО за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, решили захватить в заложники сотрудника УФСИН ради побега. В ходе планирования они искали помощников, изучали методы изготовления самодельных взрывных устройств, карту территории изолятора и график работы сотрудников. Им удалось сделать несколько самодельных ножей, также они пытались разобрать стены камеры и вентиляционные каналы.

Кроме того, добавили в ведомстве, один из подозреваемых в разговоре с сокамерниками поддерживал и оправдывал террористов. Он также агитировал других заключенных к вооруженному нападению и расправе над работниками изолятора. В отношении него завели еще два уголовных дела — о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.

Сотрудникам ФСБ и УФСИН удалось пресечь преступные действия осужденных. В их камерах провели обыски, проводится допрос.

Ранее в США мужчина сбежал из тюрьмы и опубликовал в соцсетях видео о своей невиновности. Кадры были из дома, который находится всего в трех километрах от исправительного учреждения, однако правоохранителям не удалось его поймать.