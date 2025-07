«Росатом» собрался продать долю в проекте АЭС «Аккую»

«Росатом»: Идут переговоры о продаже 49-процентной доли в АЭС «Аккую»

В настоящее время идут переговоры с потенциальными покупателями 49-процентной доли «Росатома» в проекте АЭС «Аккую». Об этом заявили представители госкорпорации. Их процитировало ТАСС.

Там отметили, что возможность такой продажи предусмотрена соответствующим межправительственным соглашением. Сейчас же корпорация обсуждает возможности такой сделки с потенциальными партнерами. Среди последних есть и турецкие компании. При этом выбор таких партнеров должен быть обязательно согласован в турецкой стороной.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о переговорах о продаже 49 процентов акций АЭС стоимостью 25 миллиардов долларов, которая строится в Турции. Кроме того, оно напомнило, что прежняя попытка продать долю провалилась в 2018 году, когда консорциум турецких фирм — Cengiz Holding AS , Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS и Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS — отказался от сделки, сославшись на неспособность договориться о коммерческих условиях.