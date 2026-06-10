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Из жизни
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20:31, 10 июня 2026Из жизни

Медведь вцепился женщине в лицо рядом с храмом

В Японии медведь напал на женщину на парковке около храма
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В Японии медведь напал на женщину рядом с храмом в префектуре Ивате. Об этом сообщает NHK World-Japan.

Инцидент произошел на парковке около храма в горной местности у города Ханамаки вечером 9 июня. Хищник набросился на японку и вцепился ей в лицо. Также женщина получила травму руки, ее доставили в больницу. По словам врачей, женщина может самостоятельно передвигаться и говорить.

Поймать агрессивного медведя не удалось. Власти района призвали жителей соблюдать особую осторожность. Для поимки хищника собираются установить специальные ловушки.

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По данным NHK World-Japan, с начала года в Ханамаки медведей видели уже 128 раз. Это на 50 процентов больше, чем в 2025-м. 15 мая медведь проник на территорию городского аэропорта, из-за чего его работу пришлось приостановить.

В 2025 году в Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей на людей. Звери стали приходить в города, где их прежде не видели, и растерзали 13 человек. Еще 217 человек остались живы, но получили ранения.

Ранее сообщалось, что в городе Уцуномия, префектура Тотиги, закрыли почти сто школ из-за медведя. Хищника на территории города заметили впервые за все время наблюдений.

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