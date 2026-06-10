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Забота о себе
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20:28, 10 июня 2026Забота о себе

Названа идеальная для жаркой погоды поза для секса с минимальной нагрузкой на сердце

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог Антон Самсонов назвал позу для секса в жару, наиболее безопасную для сердца. Своими рекомендациями он поделился в беседе с РИАМО.

По словам Самсонова, для профилактики плохого самочувствия в жаркую погоду необходимо контролировать артериальное давление, пить достаточное количество жидкости, по возможности снижать температуру в помещении, а также использовать техники и позы для секса с минимальной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему — например, положение на боку.

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Врач обратил внимание на то, что в жару при физических нагрузках повышаются риски развития любых сердечно-сосудистых катастроф. Если во время интима начались нарушение сознания, головокружение, слабость, головная боль, онемение конечностей или лица, Самсонов посоветовал прекратить контакт и немедленно обратиться к врачу.

30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, 14 июня. Согласно прогнозам, в пятницу, 12 июня, воздух в столице может прогреться до 33 градусов тепла.

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