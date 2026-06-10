Индия потребовала от США объяснений после удара по своему танкеру

Reuters: Индия вызвала в Дели дипломата США в связи с атакой на танкер у берегов Омана

Индия вызвала в Дели высокопоставленного американского дипломата в связи с ракетным ударом ВС США по танкеру у берегов Омана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два индийских источника, непосредственно знакомых с ситуацией.

Уточняется, что в результате атаки пропали без вести трое индийских моряков.

Кроме того, Индия выразила «решительный протест» заместителю главы американской миссии в стране Джейсону Миксу.

Ранее стало известно, что индийский танкер подвергся атаке у берегов Омана, это мог быть ракетный удар США. Министерство иностранных дел Индии заявило, что 21 человек был спасен.