Индия потребовала от США объяснений после удара по своему танкеру

Индия вызвала в Дели высокопоставленного американского дипломата в связи с ракетным ударом ВС США по танкеру у берегов Омана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два индийских источника, непосредственно знакомых с ситуацией.
Уточняется, что в результате атаки пропали без вести трое индийских моряков.
Кроме того, Индия выразила «решительный протест» заместителю главы американской миссии в стране Джейсону Миксу.
Ранее стало известно, что индийский танкер подвергся атаке у берегов Омана, это мог быть ракетный удар США. Министерство иностранных дел Индии заявило, что 21 человек был спасен.