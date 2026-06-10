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20:42, 10 июня 2026Мир

Индия потребовала от США объяснений после удара по своему танкеру

Reuters: Индия вызвала в Дели дипломата США в связи с атакой на танкер у берегов Омана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amit Dave / Reuters

Индия вызвала в Дели высокопоставленного американского дипломата в связи с ракетным ударом ВС США по танкеру у берегов Омана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два индийских источника, непосредственно знакомых с ситуацией.

Уточняется, что в результате атаки пропали без вести трое индийских моряков.

Кроме того, Индия выразила «решительный протест» заместителю главы американской миссии в стране Джейсону Миксу.

Ранее стало известно, что индийский танкер подвергся атаке у берегов Омана, это мог быть ракетный удар США. Министерство иностранных дел Индии заявило, что 21 человек был спасен.

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