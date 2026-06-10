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20:31, 10 июня 2026Мир

США заподозрили в ракетной атаке на танкер страны БРИКС

Reuters: Индийский танкер подвергся атаке у берегов Омана, это мог быть ракетный удар США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Aty / Reuters

Индийский танкер подвергся атаке у берегов Омана, это мог быть ракетный удар США. Об этом сообщает Reuters.

«Мы осуждаем нападение на коммерческое судно Settebello у побережья Омана, произошедшее сегодня рано утром», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте индийского МИД.

В МИД Индии уточнили, из 24 членов экипажа, все из которых являются гражданами Индии, 21 человек на данный момент спасен, а еще три, как предполагается, числятся пропавшими без вести.

Ранее США ударили по танкеру Settebello, шедшему под флагом Палау в Оманском заливе. Американские военные заявили, что самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы в машинное отделение судна после того, как экипаж неоднократно не выполнял указания американских сил.

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