США заподозрили в ракетной атаке на танкер страны БРИКС

Reuters: Индийский танкер подвергся атаке у берегов Омана, это мог быть ракетный удар США

Индийский танкер подвергся атаке у берегов Омана, это мог быть ракетный удар США. Об этом сообщает Reuters.

«Мы осуждаем нападение на коммерческое судно Settebello у побережья Омана, произошедшее сегодня рано утром», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте индийского МИД.

В МИД Индии уточнили, из 24 членов экипажа, все из которых являются гражданами Индии, 21 человек на данный момент спасен, а еще три, как предполагается, числятся пропавшими без вести.

Ранее США ударили по танкеру Settebello, шедшему под флагом Палау в Оманском заливе. Американские военные заявили, что самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы в машинное отделение судна после того, как экипаж неоднократно не выполнял указания американских сил.