В США заявили о возможных GPS-помехах из космоса от спутника России

В США заявили о возможных GPS-помехах из космоса от российского спутника

Исследователи из США сообщили о первом в истории наблюдении кратковременных помех GPS, которые, по их мнению, могут быть связаны со спутниками России. Об этом сообщили на сервере препринтов Корнеллского университета.

Отмечается, что специалисты зафиксировали одновременные кратковременные сбои продолжительностью до 10 секунд. Рабочая частота зафиксированных помех составила 1575,42 мегагерца.

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что удары по транспортной инфраструктуре в районе Крыма направлены не только на нарушение логистики, но и на создание напряженности среди населения.