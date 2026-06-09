Киселев: США передали ВСУ 15 спутников для онлайн-наблюдения и ударов

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что удары по транспортной инфраструктуре в районе Крыма направлены не только на нарушение логистики, но и на создание напряженности среди населения. Об этом он рассказал в беседе с «Царьградом».

По словам эксперта, одной из целей атак является попытка осложнить сообщение с Крымским полуостровом. Он считает, что подобные действия связаны не только с военными задачами, но и с желанием повлиять на общественные настроения.

Киселев также отметил, что запорожское направление Киев рассматривает как потенциальную площадку для новых наступательных действий. При этом он выразил уверенность, что российские военные способны противодействовать таким планам.

Отдельно эксперт высказался о технологиях, которые, по его мнению, использует украинская сторона. Он заявил, что ВСУ применяют беспилотники американского производства, а также получают спутниковые данные от США.

«США предоставляют им почти 15 спутников для онлайн-наблюдения и ударов. Таким образом, мы говорим сегодня не просто о блокировке логистики — мы говорим о полномасштабных действиях западных стран в отношении нашей страны», — подчеркнул Киселев.

По его словам, российские военные продолжают выявлять места хранения и запуска беспилотников, а также работают над совершенствованием средств радиоэлектронной борьбы и систем обнаружения дронов.

Эксперт добавил, что эффективность некоторых ударов может оставаться вне публичного поля. При этом он считает, что косвенные признаки подобных операций иногда появляются в зарубежном информационном пространстве.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые имеют прямую связь со спутниками Starlink, могут почти гарантированно долетать до цели, и с этим необходимо бороться.