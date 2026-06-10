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20:36, 10 июня 2026Путешествия

Мужчина с поддельным посадочным талоном напал на сотрудников аэропорта

PYOK: Мигрант попытался попасть в самолет в США по поддельному посадочному
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Мужчина попытался попасть в самолет в США по поддельному посадочному талону и напал на сотрудников службы безопасности аэропорта. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в ноябре 2025 года в Лас-Вегасе, однако известно о нем стало лишь сейчас. Мексиканский мигрант Джон Рауль Вискайно Рамирес, находившийся в США незаконно, хотел улететь в неизвестном направлении. В авиагавани он показал посадочный талон с чужим именем. При этом мужчина отказался предъявить свои документы.

Когда сотрудники службы безопасности пытались его задержать, Рамирес оказал сопротивление и ударил одного из них ногой по лицу. Мексиканец признал себя виновным, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее другой пассажир с поддельным посадочным талоном пробрался на рейс авиакомпании United Airlines в США и сорвал вылет самолета. 25-летнему Абдулрахману Орийоми предъявили обвинения в совершении тяжкого преступления.

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