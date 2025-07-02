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08:43, 2 июля 2025Бывший СССР

Российские войска прижали ВСУ к реке Оскол

Марочко: ВС России прижали украинских военных к реке Оскол
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, продвинувшись возле Купянска, прижали украинских военных к реке Оскол. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе накатов северо-западнее Голубовки ВС РФ прижали украинских боевиков к реке Оскол», — заявил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют до 500 метров прибрежной территории, но это расстояние сокращается. Марочко также отметил, что российским войскам за последние несколько дней удалось закрепиться на новых позициях вблизи села Кондрашовка.

Ранее он рассказал об успехе российских военных в Купянске. Марочко добавил, что сейчас российские солдаты ведут подготовку для полномасштабного захода в город.

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