Марочко рассказал об успехе российских военных в Купянске

Марочко: ВС РФ заходят в глубину обороны ВСУ в Купянске, в городе начались бои

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные небольшими группами заходят в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Его слова приводит ТАСС.

Марочко рассказал об успехе российских военных в Купянске и подчеркнул, что они уже работают в городе, по некоторым данным.

«В самом населенном пункте действует ряд малых групп, которые заходят в Купянск, выявляют огневые точки противника. Идет так называемая разведка боем», — уточнил он.

Эксперт добавил, что сейчас российские солдаты ведут подготовку для полномасштабного захода в город.

Ранее Марочко рассказал об успехах российских войск в районе Купянска. «Есть продвижение юго-восточнее Радьковки, взят под огневой контроль полуторакилометровый участок трассы Купянск — Кондрашовка, а также ВС РФ закрепились на высоте между Радьковкой и Голубовкой», — сообщил он.