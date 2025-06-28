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05:10, 28 июня 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об успехе российских военных в Купянске

Марочко: ВС РФ заходят в глубину обороны ВСУ в Купянске, в городе начались бои
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные небольшими группами заходят в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Его слова приводит ТАСС.

Марочко рассказал об успехе российских военных в Купянске и подчеркнул, что они уже работают в городе, по некоторым данным.

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«В самом населенном пункте действует ряд малых групп, которые заходят в Купянск, выявляют огневые точки противника. Идет так называемая разведка боем», — уточнил он.

Эксперт добавил, что сейчас российские солдаты ведут подготовку для полномасштабного захода в город.

Ранее Марочко рассказал об успехах российских войск в районе Купянска. «Есть продвижение юго-восточнее Радьковки, взят под огневой контроль полуторакилометровый участок трассы Купянск — Кондрашовка, а также ВС РФ закрепились на высоте между Радьковкой и Голубовкой», — сообщил он.

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