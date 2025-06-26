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06:21, 26 июня 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об успехах российских войск в районе Купянска

Марочко: Российские военные закрепились на высоте около Купянска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские войска взяли под огневой контроль участок трассы протяженностью 1,5 километра и закрепились на высоте около Купянска. Об успехах бойцов сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть продвижение юго-восточнее Радьковки, взят под огневой контроль полуторакилометровый участок трассы Купянск — Кондрашовка, а также ВС РФ закрепились на высоте между Радьковкой и Голубовкой», — раскрыл подробности продвижения военных собеседник агентства.

При этом эксперт указал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в свою очередь, сопротивляются и ведут маневренную оборону.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харьковской области. В настоящий момент Вооруженные силы России развивают наступление на Купянск в Харьковской области.

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