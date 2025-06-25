Российские войска нанесли серию ударов по Харьковской области

Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты в Балаклее, Изюме и Чугуеве», — рассказал каналу один из местных жителей. Он подчеркнул, что целями атаки стали объекты и инфраструктура украинской армии.

Отмечается, что в настоящий момент Вооруженные силы России развивают наступление на Купянск в Харьковской области.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили склады ВСУ с иностранными боеприпасами, места дислокации систем противовоздушной обороны и радаров в регионе. По его словам, они были расположены в Харькове и Лозовой.