Подполье рассказало об ударе по складам западного оружия в нескольких регионах

Лебедев: ВС России ударили по складам западного оружия в нескольких регионах

Вооруженные силы (ВС) России ударили по складам переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) западного оружия в нескольких украинских регионах. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Вилково — серия ударов по побережью — ПВД (пункт временной дислокации — прим. «Ленты.ру») наемников. Приморское — причальные и перегрузочные мощности Дунайского логистического хаба, склады временного хранения западного вооружения и боеприпасов», — рассказал подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по складам западного оружия в Одесской области в ночь 25 июня. По его информации, российские военные также поразили склады ВСУ с иностранными боеприпасами, места дислокации систем противовоздушной обороны и радаров в Харькове и Лозовой в Харьковской области. Подпольщик также заявил о поражении полевых арсеналов и мест дислокации ВСУ в подконтрольной части Донецкой народной республики.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал о проблемах ВСУ с укомплектованием корпуса для переброски под Харьков. Представитель силовых структур уточнил, что ранее штаб формируемого 16-го армейского корпуса ВСУ опубликовал список подразделений, которые должны войти в его состав.