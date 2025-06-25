Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:24, 25 июня 2025Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по складам западного оружия в нескольких регионах

Лебедев: ВС России ударили по складам западного оружия в нескольких регионах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по складам переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) западного оружия в нескольких украинских регионах. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Вилково — серия ударов по побережью — ПВД (пункт временной дислокации — прим. «Ленты.ру») наемников. Приморское — причальные и перегрузочные мощности Дунайского логистического хаба, склады временного хранения западного вооружения и боеприпасов», — рассказал подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по складам западного оружия в Одесской области в ночь 25 июня. По его информации, российские военные также поразили склады ВСУ с иностранными боеприпасами, места дислокации систем противовоздушной обороны и радаров в Харькове и Лозовой в Харьковской области. Подпольщик также заявил о поражении полевых арсеналов и мест дислокации ВСУ в подконтрольной части Донецкой народной республики.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал о проблемах ВСУ с укомплектованием корпуса для переброски под Харьков. Представитель силовых структур уточнил, что ранее штаб формируемого 16-го армейского корпуса ВСУ опубликовал список подразделений, которые должны войти в его состав.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи». У него находили тайную квартиру в Москве за 95 миллионов рублей

    Раскрыта причина задержания госсекретаря Дагестана

    В Китае разогнали скорость спутникового интернета до рекордной

    Власти Дагестана прокомментировали обыски у госсекретаря региона и основателя «Анжи»

    Бурунов назвал качества женщины мечты

    В России рассказали об ожиданиях от третьего раунда переговоров с Украиной

    Израиль вызвал чувство гордости у Трампа

    100-летние самостоятельные сестры-близнецы раскрыли секрет долголетия

    Российский губернатор рассказал о спасших бойцов СВО девушках-медиках

    В отменившей «долговой тормоз» Германии оценили дефицит бюджета на ближайшие годы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости