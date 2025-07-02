Фотосъемка в российском регионе привела к задержанию мужчины

В Томской области ФСБ задержала мужчину за фотосъемку военных объектов

В Томской области сотрудники ФСБ задержали жителя за фотосъемку военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина был сторонником киевского режима и фотографировал объекты Минобороны России для совершения на них диверсий и терактов. Снимки он направлял представителям украинских спецслужб и организаций.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

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