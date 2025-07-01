Прокуратура показала видео воевавшего за ВСУ испанского наемника Фернандеса

Генпрокуратура показала видео, снятое наемником ВСУ из Испании Фернандесом

Объявленный в международный розыск 28-летний наемник из Испании Давид Фернандес регулярно публиковал ролики о своем участии в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одно из таких видео в Telegram-канале показала Генпрокуратура России.

На кадрах видно, как одетый в форму ВСУ испанец с нацистским шевроном на плече ведет огонь по невидимой в кадре мишени. Предположительно, ролик снимался на одном из военных полигонов. Подобные видео испанский наемник регулярно выкладывал на своих страницах в соцсетях. Российские правоохранительные органы обвиняют его в терроризме и расправах над мирными жителями.

Ранее воевавший на стороне Украины бельгиец рассказал о гибели более 100 наемников ВСУ.