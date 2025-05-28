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08:32, 28 мая 2025Бывший СССР

Воевавший на стороне Украины бельгиец рассказал о гибели более 100 наемников ВСУ

Воевавший в ВСУ бельгиец Мартин сообщил о гибели более 100 наемников на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Более 100 наемников, воевавших на стороне Украины, погибли в начале специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из социальных сетей бельгийца Жака Мартина, сражавшегося в составе Вооруженных сил Украины.

Как уточнило агентство, в ноябре 2022 года наемник выложил коллаж с фотографиями погибших «братьев и сестер по оружию». Всего на нем изображены более 100 человек.

Отмечается, что большинство из них составляли военнослужащие из Грузии. Кроме них на фото обнаружили граждан США, Бразилии, Великобритании, Германии и ряда других стран.

По данным Генпрокуратуры России, Жак Мартин прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона ВСУ в марте 2022 года. В России против него возбуждено уголовное дело, кроме того, наемник объявлен в международный розыск.

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