Бельгийского наемника ВСУ объявили в международный розыск

Воевавшего на стороне ВСУ бельгийца Жака Мартина объявили в розыск

Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника из Бельгии Жака Мартина объявили в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, в марте 2022 года наемник прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона ВСУ, в составе которого прошел военную подготовку и позже принял участие в боях с Российской армией. После ракетного удара по Яворовскому полигону он получил ранение и вернулся на лечение в Бельгию.

В апреле 2023 года он вновь приехал на Украину, где до февраля 2025 года принимал участие в вооруженном конфликте. Наемник получил материальное вознаграждение на сумму свыше двух миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой народной республики для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что военнослужащие спецназа «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, поскольку они пошли сознательно воевать против России.