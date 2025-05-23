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08:21, 23 мая 2025Бывший СССР

Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников

Алаудинов: «Ахмат» не берет в плен иностранных наемников
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие спецназа «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, поскольку они пошли сознательно воевать против России. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, что они являются нашими братьями», — заявил военный.

Он добавил, что, в отличие от украинцев, которых насильно заставляют воевать, наемники приходят сражаться против России добровольно, поэтому их надо «уничтожать».

Ранее Алаудинов заявил, что эшелоны обороны Вооруженных сил Украины осыпаются по всему фронту. По его словам, украинские власти проводят эвакуацию населения не только в Сумской области, но и в других регионах.

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