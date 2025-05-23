Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников

Алаудинов: «Ахмат» не берет в плен иностранных наемников

Военнослужащие спецназа «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, поскольку они пошли сознательно воевать против России. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, что они являются нашими братьями», — заявил военный.

Он добавил, что, в отличие от украинцев, которых насильно заставляют воевать, наемники приходят сражаться против России добровольно, поэтому их надо «уничтожать».

Ранее Алаудинов заявил, что эшелоны обороны Вооруженных сил Украины осыпаются по всему фронту. По его словам, украинские власти проводят эвакуацию населения не только в Сумской области, но и в других регионах.