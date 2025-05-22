Алаудинов заявил об осыпающихся по всему фронту эшелонах обороны ВСУ

Алаудинов: Эшелоны обороны ВСУ осыпаются по всему фронту

Эшелоны обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) осыпаются по всему фронту. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Противник, в принципе, понимает, что он уже не в состоянии удерживать всю эту линию. У него везде реально осыпаются эшелоны обороны, и он уже начинает выводить мирное население для того, чтобы иметь возможность для активных боевых действий на этих участках», — сообщил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что украинские власти проводят эвакуацию населения не только в Сумской области, но и в других регионах.

Ранее стало известно, что в Сумской области запланировали масштабную эвакуацию населения. Власти Украины собрались провести ее в 202 населенных пунктах.