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10:51, 22 мая 2025Бывший СССР

Алаудинов заявил об осыпающихся по всему фронту эшелонах обороны ВСУ

Алаудинов: Эшелоны обороны ВСУ осыпаются по всему фронту
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Эшелоны обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) осыпаются по всему фронту. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Противник, в принципе, понимает, что он уже не в состоянии удерживать всю эту линию. У него везде реально осыпаются эшелоны обороны, и он уже начинает выводить мирное население для того, чтобы иметь возможность для активных боевых действий на этих участках», — сообщил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что украинские власти проводят эвакуацию населения не только в Сумской области, но и в других регионах.

Ранее стало известно, что в Сумской области запланировали масштабную эвакуацию населения. Власти Украины собрались провести ее в 202 населенных пунктах.

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