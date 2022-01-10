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Два украинских солдата погибли при исполнении в Донбассе

Двое военнослужащих ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Двое украинских солдат погибли в ходе несения военной службы на территории Донбасса. Об потерях в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook.

«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью», — заявили украинские военные. Командование выразило соболезнования семьям погибших при исполнении солдат.

Летом 2021 года ВСУ подсчитали количество боевых потерь в Донбассе с 2014 года. По украинским данным, армия безвозвратно потеряла 2705 солдат и офицеров, еще около 10 тысяч были ранены. При этом подорвавшиеся на минах и других взрывных устройствах не вошли в число погибших.

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3 декабря

Военный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Отряд гражданина России Игоря Стрелкова (Гиркина) перешел российско-украинскую границу, чтобы поддержать русскоязычных украинских граждан, выступивших против насильственного захвата власти в Киеве. Вскоре было организовано местное ополчение, которое начало защиту региона от пребывающих украинских частей. В 2015 году стороны прекратили активные боевые действия, подписав Минские соглашения при посредничестве России, Франции и Германии.

Украинскую армию активно снабжают отдельные страны Европейского союза и НАТО. В частности, Литва приняла новый план военной помощи Киеву.

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Дмитрий Настасьев
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