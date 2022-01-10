Литва одобрила новый план военной поддержки Украины

Литва одобрила план военной поддержки Украины и собирается передать Киеву летальное оружие. О новом решении государственного совета обороны Литвы заявил военный министр республики Арвидас Анушаускас, передает президентская канцелярия страны в Facebook.

«Мы намерены поддержать Украину реальными практическими мерами, в том числе увеличить количество инструкторов для нашей боевой учебной миссии и оказать некоторую материальную помощь. Материальная поддержка может быть и летальной, и нелетальной, и гуманитарной», — рассказал Анушаускас в ходе прямого эфира.

Из конкретных мер министр назвал скорую передачу Киеву средств тепловизионного наблюдения, а также совместную покупку норвежской системы залпового огня NASAMS — передвижного ракетного комплекса, напоминающего русскую «Катюшу».

Ранее Литва уже поставляла украинцам военную технику. В частности, в ноябре 2021 года стало известно, что Вильнюс передаст Киеву учебно-тренировочный самолет. Воздушное судно чехословацкого производства находилось в неисправном состоянии, и его списали с баланса литовских ВВС.

Активную военную помощь Украине осуществляют несколько европейских стран — в первую очередь, из Восточной Европы — а также Великобритания и США. Вашингтон с 2014 года потратит 2,5 миллиарда долларов на поставки вооружений для украинской армии.