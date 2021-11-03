Литва подарит украинской армии нелетающий чехословацкий самолет

В Литве списали учебно-тренировочный самолет и решили подарить его Украине

Министерство обороны Литвы приняло решение о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) военных средств в виде учебно-тренировочного самолета Aero L-39 Albatros. Самолет находится в неисправном состоянии. Он не был в воздухе с 2019 года. О передаче сообщает литовский источник Irytas.

Самолет чехословацкого производства был списан из состава литовской армии и должен был отправиться в утилизацию, однако затем Минобороны Литвы решило отправить его в подарок ВСУ.

«В настоящее время его консервируют и восстанавливают каждые шесть месяцев, чтобы предотвратить ухудшение состояния самолета. В апреле 2021 года самолет списали», — комментирует состояние техники представитель литовской армии майор Гинтаутас Чунис.

Встанет ли самолет на боевое дежурство в составе воздушных сил Украины, не сообщается.

Ранее стало известно, что ВСУ могут получить на вооружение британские ракеты Brimstone Sea Spear, способные поражать движущиеся цели. Соответствующее подтверждение опубликовало Министерство обороны Украины.