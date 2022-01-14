В США сообщили о планах России провести операцию на Украине под чужим флагом

У США есть данные о том, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Собеседник телеканала рассказал, что российские военные обучены ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ. По его словам, администрация президента США Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению на территорию Украины, которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей.

«Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля. Мы видели эту схему в 2014 году с Крымом», — сказал чиновник.

Власти США также видят, как Кремль начал активно распространять информацию среди граждан о возможном вмешательстве, говоря в том числе об ухудшении положения с правами человека на Украине и усилении воинственности украинского руководства, добавил собеседник CNN. «В декабре русскоязычный контент в социальных сетях, охватывающий все эти заявления, увеличился в среднем почти до 3500 постов в день, что на 200 процентов больше, чем в среднем за день в ноябре», — уточнил он.

Ранее 14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Вашингтона в ближайшие сутки озвучить данные о сценарии нападения на Украину, который якобы готовит Россия. «Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», — сказал он.