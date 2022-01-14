Белый дом озвучит «сценарии нападения» России на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Вашингтона в ближайшие сутки озвучить данные о сценарии нападения на Украину, который якобы готовит Россия. Его слова приводит РИА Новости.

Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

Сценарий нападения

По словам Салливана, речь может идти о фабрикации Москвой оснований для того, чтобы обвинить Киев в подготовке неизбежной атаки на российские силы на Востоке.

Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

По информации американской разведки, угроза нападения России на Украину «остается высокой». Однако Салливан уточнил, что разведсообщество США пока не пришло к заключению, что Москва решилась на военные действия против Киева. Кроме того, советник американского президента отметил, что степень уверенности вашингтонской администрации в достоверности собранной разведкой информации сейчас ниже, чем раньше.

Не только санкции

Салливан предупредил, что в случае эскалации обстановки на российско-украинской границе Вашингтон применит собственные рычаги давления на Москву. При этом, подчеркнул советник по нацбезопасности, санкции являются лишь частью американского инструментария.

У нас есть другие инструменты, которые мы можем использовать. Эти инструменты касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

Кроме того, ранее американские конгрессмены представили законопроект о новых антироссийских санкциях. Речь идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагается ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Если же ситуация обострится, США также может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Помимо этого, демократы рассматривают введение санкций лично против президента России Владимира Путина. Также они предлагают рестрикции в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

С чего все началось

В начале декабря 2021 года газета The Washington Post опубликовало карту наступления России на Украину. Согласно документам американской разведки, Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих. Как уточнил представитель администрации США на условиях анонимности, масштабы сил «вдвое превышают тот, который мы видели прошлой весной во время оперативных учений России у границ Украины».

Как рассказали немецкому изданию Bild источники в НАТО и службах безопасности, атака может произойти в конце января — начале февраля. На первом этапе планируется зайти с юга Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать страну от моря.

По данным украинской разведки, Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих.

Позднее издание Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков описало сразу два сценария возможного «вторжения» России на Украину. Первый заключался в точечных авиаудары по украинской территории. По мнению экспертов, Москва может нанести удары с воздуха по военным и инфраструктурным объектам Украины. В таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО «сложно будет справиться».

Второй сценарий предполагал полномасштабное вторжение на Украину. По мнению аналитиков, такой вариант является менее вероятным, поскольку для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.

Позиция Москвы

Российские власти неоднократно подчеркивали, что у Кремля нет никаких агрессивных намерений. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Россия никогда первой ни на кого не нападала. Вспомните историю. Нас хотели сделать жертвой, но, слава богу, ни у кого это не получилось Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Об отсутствии у России планов вторгунуться на Украину говорила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, 80 процентов россиян считают украинцев братским народом.

Замглавы МИД Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам недавних переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве также сообщил, что российская сторона заверила США в невозможности эскалации на украинской границе. Также американским дипломатам указали на тот факт, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.