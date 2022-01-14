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В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине

Советник президента США Салливан заявил о наличии других рычагов против РФ, помимо санкций
Джейк Салливан

Джейк Салливан . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции против России в случае эскалации на Украине являются частью доступного инструментария. По его словам, у Вашингтона есть другие рычаги. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть другие инструменты, которые мы можем использовать. Эти инструменты касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации», — сказал он.

По словам Салливана, цель Соединенных Штатов их союзников заключается не в том, чтобы «ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Марина Совина
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