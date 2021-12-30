Описаны два сценария возможного «вторжения» России на Украину

Издание Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков описало два сценария возможного «вторжения» России на Украину.

Как полагает исследователь американской НКО RAND Дара Массикот, первый вариант «вторжения» — точечные авиаудары. Как считает эксперт, РФ может нанести удары с воздуха по военным и инфраструктурным объектам Украины. В таком случае могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО «сложно будет справиться».

Также Массикот заявила, что Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Она подчеркнула, что последствия такого нападения будут «разрушительными» для украинских ВС.

Второй сценарий предполагает полномасштабное вторжение на Украину. По мнению аналитиков, такой вариант является менее вероятным, поскольку для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.

Как считает Роб ли Института исследований внешней политики в Филадельфии, масштаб предполагаемого нападения будет зависеть от того, как скоро Украина признает свое поражение.

27 декабря в реальности угрозы российского вторжения усомнились и в Верховной Раде Украины. Глава комитета по безопасности и обороне Роман Костенко опроверг информацию о якобы скоплении частей армии России на границе. Несмотря на это, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с силовиками и объявил о создании штаба обороны украинской столицы.