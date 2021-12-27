В Верховной Раде усомнились в реальности угрозы российского вторжения

Реальность угрозы российского вторжения вызвала вопросы у главы комиссии Верховной Рады по обороне и национальной безопасности Романа Костенко. Украинский депутат усомнился в возможности военного конфликта и объяснил, что скопления российских войск у границ Украины не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прямой эфир «Украины 24».

«Какого-то существенного наращивания [военных сил] не произошло. Наращивание произошло весной, когда скопили технику и там (на российско-украинской границе — прим. «Ленты.ру») оставили. Сейчас Россия таким образом то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать», — заявил политик. Костенко добавил, пока Украине ничего не угрожает.

Общее количество российских солдат, находящихся на границе или не далее 200 километров от нее, депутат оценил в 120 тысяч человек. «Это не те силы, которые развернуты для нападения, а просто находятся там для осуществления политического давления», — охарактеризовал присутствие армии России Костенко. Он добавил, что часто это места постоянной дислокации военных частей.

Также военный аналитик Михаил Ходаренок исключил вероятность военного противостояния России и Украины. По его мнению, украинская армия не готова к такому конфликту из-за слабости авиации и противовоздушной обороны. «Я думаю, этого не произойдет. Не в интересах Украины начинать какой-то масштабный конфликт, который закончится не самым лучшим образом», — объяснил эксперт.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко в разговоре с «Лентой.ру» предрек большей части регионов Украины вхождение в состав России. По мнению Журавко, это неизбежно случится из-за националистической политики Киева, который запустил «программу перевоспитания и переделывания народа в историческом плане».