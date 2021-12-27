Экс-депутат Рады предрек вхождение большей части Украины в состав России

Украина неизбежно войдет в состав России большей частью своих территорий, уверен экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что спасти соседнюю страну выгодно и России, поскольку в противном случае рядом будет крайне нестабильное государство с националистической повесткой и бардаком во внешней и внутренней политике.

«Смотрите, как Украина сегодня проводит программу перевоспитания и переделывания народа в историческом плане. Это идет и в школах, и в детских садах. Рано или поздно какая-то дебильная часть молодежи обязательно получит перевес. Имею ввиду ту часть, которая вырастет националистически настроенной, убежденной, что Адольф Гитлер — освободитель, что СССР напал на Германию и так далее. Так что России придется вмешаться хотя бы из этих соображений, ведь в противном случае подобная риторика может грозить развалом Украины», — предупредил политик.

Экс-депутат предположил, что глава Чечни Рамзан Кадыров ранее провел параллели между происходящим на Украине сейчас и войной в Чечне. По его мнению, лидер республики не хочет допустить повторения этой истории.

«Кто участвовал в этой войне? Наемники. Убийцы. Террористы. И с этой точки зрения Кадыров как бы объясняет, что поведение Украины по отношению к России неправильное. И, если они не захотят решить ситуацию миром, страну могут насильно приделать к России, но очистить от тех, кто порождает расизм, неонацизм, терроризм и истребляет собственный народ. При этом он не собирается вторгаться на Украину сейчас. Он просто предупредил, что не позволит тому, что произошло в Чечне, повториться на территории всей России», — считает Журавко.

Политик подчеркнул, что, учитывая историю наших народов, возвращение Украины неизбежно. И, даже если воссоединения в полном юридическом смысле не произойдет, страны все равно останутся в крепких дружественных отношениях.

Пусть Украина даже вернется не в формате Советского союза, она может, например, остаться со своим названием. Но все равно она будет иметь нейтральный статус, будет дружественной. Без националистов. Алексей Журавко экс-депутат Верховной рады

«Украину в любом случае необходимо защищать, иначе она приносит слишком много проблем другим постсоветским странам, от ее действий может пострадать даже Европа. Дело ведь, кстати, не только в войне. На территории государства находятся ядерные объекты, атомные станции, а при всем бардаке мы легко можем получить новый Чернобыль. Или, если ситуация еще ухудшится, Россия и Белоруссия получат новых беженцев», — предупредил экс-депутат.

Журавко заключил, что рано или поздно Украина неизбежно вернется в состав России, по крайней мере, большей частью своих территорий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил , что Украину стоит присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский не пересмотрит свою антироссийскую политику. Своим мнением он поделился в воскресенье, 26 декабря, на пресс-конференции в Грозном.