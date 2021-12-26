Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров решил присоединить Украину к России

Кадыров: Украину стоит присоединить к России, если Зеленский не пересмотрит свою политику

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Украину стоит присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский не пересмотрит свою антироссийскую политику. Своим мнением он поделился в воскресенье, 26 декабря, на пресс-конференции в Грозном, передает РИА Новости.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — заявил Кадыров.

При этом глава региона отметил, что готов сам решить данную проблему. «Присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», — заметил он.

Также Кадыров подчеркнул, что стран Запада есть свои интересы для размещения своих военных баз на Украине. Таким образом, уверен глава Чечни, государства собираются диктовать свои условия России. «Я уверен, наш президент [Владимир Путин] этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего», — заключил он.

Ранее Кадыров ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на пост главы республики. Он заявил, что подумает об участии в выборах руководителя региона, когда придет время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России опровергли данные о требовании Евросоюза сотен миллиардов евро
Россияне вспомнили митинг памяти Джона Леннона в 1980-м году в Москве
В Бельгии начали действовать новые коронавирусные ограничения
Тренер Туктамышевой оценил непопадание фигуристки в состав сборной России на ЧЕ
В московском торговом центре неизвестный достал гранату
Постпред назвал шуткой требования ЕС к России из-за импортозамещения
На сотрудницу травмпункта в Подмосковье напал мужчина с ножом
Кадыров предложил ввести уголовное наказание для представителей СМИ-иноагентов
Кадыров решил присоединить Украину к России
Россиянка пожаловалась на вылезающих из новогодней елки насекомых
Стало известно о готовности Великобритании эвакуировать войска с Украины
Два европейских клуба поборются за Миранчука
В Госдуме отреагировали на заявление о начале «возвращения» Кубани Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter