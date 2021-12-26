Кадыров ответил на вопрос об участии в выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что подумает об участии в выборах руководителя региона, когда придет время. Так Кадыров ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на пост главы республики, его слова приводит РИА Новости.

«Теперь эта возможность есть. Время придет — подумаю», — рассказал Кадыров на ежегодной пресс-конференции.

Ранее глава Чечни заявил, что боится умереть, не отомстив своим критикам, и не простит потомков, если те не отомстят. Он предупредил оппонентов, что у них осталось немного времени до тех пор, пока до них доберутся.

21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами. Новый закон также устанавливает единый срок полномочий глав регионов и разрешает им пребывание на посту более двух сроков подряд.