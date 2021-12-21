Путин запретил главам регионов называться президентами

Президент России Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон также устанавливает единый срок полномочий глав регионов и разрешает им пребывание на посту более двух сроков подряд.

Ранее закон одобрили Совет Федерации и Государственная Дума

Законопроект, регламентирующий общие принципы организации публичной власти в субъектах страны, был внесен председателем конституционного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом и депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

9 ноября Дума приняла инициативу в первом чтении. 14 декабря она успешно прошла второе и третье чтения.

Совет Федерации одобрил закон 15 декабря. Его поддержали 146 сенаторов, против выступили четверо, воздержавшихся не было.

В Татарстане, где глава региона называется президентом, выступали против закона

После внесения законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» в Государственную Думу власти Татарстана открыто выступили против инициативы.

В частности, об этом заявил глава профильного комитета госсовета республики Альберт Хабибуллин. Он предложил депутатам регионального заксобрания не проводить прения по этому законопроекту до его рассмотрения в первом чтении в Госдуме.

Кроме того, в ходе рассмотрения инициативы в нижней палате федерального парламента депутаты от Татарстана проголосовали против.

В 1990-х годах многие главы регионов назывались президентами. Процесс переименования в глав республик запустил Рамзан Кадыров

После развала СССР президентами стали называться главы многих республик в составе Российской Федерации. Президенты были в Марий Эл, Мордовии, Якутии, Чечне, Удмуртии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Туве, Ингушетии, Калмыкии, Дагестане, Башкирии и Татарстане.

Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру.

В итоге к настоящему моменту были переименованы должности всех руководителей республик в составе России, за исключением президента Татарстана, которым сейчас является Рустам Минниханов.

Вопрос о наименовании лидера республики поднимался неоднократно, однако до сих пор Татарстану удавалось отстоять название должности. В конце 2010 года Госдума приняла поправки, запрещающие руководителям субъектов федерации именоваться президентами. Однако в регионе смогли обойти эту норму, воспользовавшись тем, что тогда действовал договор о разграничении полномочий с федеральным центром.

Президент Путин в 2015 году заявил, что жители Татарстана должны сами выбрать название для должности главы республики.