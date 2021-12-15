Совфед одобрил закон о публичной региональной власти в России

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об организации публичной власти в российских субъектах. Об этом в среду, 15 декабря, пишет ТАСС.

Новый нормативно-правовой акт устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд.

Уточняется, что за документ проголосовали 146 сенаторов, против выступили четверо, воздержавшихся не было.

Законопроект, регламентирующий общие принципы организации публичной власти в субъектах страны был внесен председателем конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.