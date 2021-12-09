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Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти

Госдума приняла во II чтении закон, запрещающий главам регионов называться президентами

Фото: пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект о региональной власти, согласно которому руководителям регионов запрещается именоваться «президентами», а также разрешается избираться более чем на два срока подряд. Об этом сообщается на думском сайте.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который был внесен сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, а также на совершенствование организации публичной власти в субъектах.

Проектом данного закона устанавливается, что число сроков нахождения у власти глав регионов будут определять заксобрания субъектов. Кроме того, закон даст возможность местным парламентам работать удаленно. Вместе с тем авторы законопроекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому, срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. На данный момент срок полномочий определяется субъектов, но не превышает пяти лет. Также сохраняется действующий запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона.

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Юлия Ямпольская
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