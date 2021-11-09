В Госдуме поддержали проект нового базового закона о региональной власти

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о региональной власти в России

Государственная Дума приняла в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который определяет полномочия субъектов, а также снимает запрет для губернаторов избираться больше двух сроков подряд. Об этом сообщается на думском сайте.

Законопроект, внесенный в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, подготовлен в развитие норм Конституции в единой системе публичной власти. Он направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, снимающий запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Он направлен на улучшение качества жизни граждан и на эффективную реализацию полномочий государственных органов власти.

Кроме того, в Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов.