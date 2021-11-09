Шесть депутатов от «Единой России» выступили против закона о публичной власти

Шесть депутатов ЕР выступили против переименования президента республики в главу региона

Шесть депутатов «Единой России» (ЕР) от Татарстана выступили в Госдуме против закона о публичной власти, который запрещает главе республики называться президентом. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Против проголосовали депутаты Госдумы, в числе которых Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон, Айрат Фаррахов, Айдар Метшин, Марат Нуриев и Рустам Калимуллин. Теперь, по информации издания, им могут грозить санкции по партийной линии — вплоть до исключения из «Единой России».

Ранее стало известно, что депутаты госсовета Татарстана, президент которого единственный из российских губернаторов сохранил должность с таким названием, не поддержали проект федерального закона, подразумевающий переименование высшей должности в регионе.

В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов. Позднее один из соавторов инициативы, председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что руководители городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — сохранят названия своих должностей.