Власти Татарстана захотели сохранить в России два поста президента

Татарстан не поддержал законопроект о переименовании президента республики в главу региона

Депутаты госсовета Татарстана, президент которого единственный из российских губернаторов сохранил должность с таким названием, не поддержали проект федерального закона, обязующего руководителей всех субъектов именоваться главами регионов. Таким образом, власти республики захотели сохранить в России два поста президента. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает РИА Новости.

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«На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства», — заявил глава профильного комитета Альберт Хабибуллин.

По его мнению, предложение об унификации высших должностей в российских регионах является одним из положений подобного рода. Хабибуллин предложил депутатам не проводить прения по данному законопроекту и вернуться к его обсуждению в случае его рассмотрения в первом чтении в Государственной Думе.

Депутаты госсовета Татарстана поддержали данное предложение единогласно.

В конце сентября стало известно, что в Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов. Позже один из соавторов инициативы, глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что руководители городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — сохранят названия своих должностей.

Комментируя эту инициативу представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России должна существовать только одна должность президента.

После развала СССР президентами стали называться главы многих республик в составе Российской Федерации. Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В итоге главами республик стали все руководители, кроме президента Татарстана Рустама Минниханова.