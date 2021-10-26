Кремль прокомментировал желание Татарстана сохранить в России двух президентов

Кремль с уважением относится к позиции Государственного Совета Республики Татарстан по поводу переименования должности президента региона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что желание сохранить в стране двух президентов, это лишь одно из мнений. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля пообещал, что данное мнение, как и другие, будет учитываться при работе над законопроектом, обязующим руководителей субъектов Федерации именоваться главами регионов. В то же время Песков обратил внимание на то, что данная оценка не является окончательным решением де-юре.