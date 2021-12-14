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Госдума приняла закон о публичной власти

Депутаты Госдумы приняли закон о региональной публичной власти во II и III чтении

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Государственной Думы поддержали во втором и третьем чтении законопроект об организации публичной власти в регионах России, который среди прочего запрещает губернаторам именоваться «президентами» и разрешает им избираться более чем на два срока подряд. Об этом сообщается на думском сайте.

Накануне законопроект рассмотрел комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству во II чтении повторно. В пресс-службе комитета рассказали, что возврат проекта был обусловлен техническими изменениями, которые не меняли концепцию предложений авторов. Новая поправка лишь закрепила право депутатов нижней палаты парламента и сенаторов выступать на заседаниях заксобраний субъектов, пишет РИА Новости.

14 декабря Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти. Он будет рассмотрен сенаторами в среду, 15 декабря.

9 ноября Госдума приняла в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти. Отмечается, что закон запрещает главе Татарстана называться президентом — против принятия документа в первом чтении выступили шесть депутатов Государственной Думы от Татарстана.

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Юлия Ямпольская
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