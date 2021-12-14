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Конституционный комитет Совета Федерации одобрил закон о региональной власти

Комитет Совета Федерации предварительно поддержал закон о региональной публичной власти

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Конституционный комитет Совета Федерации одобрил закон о региональной власти, согласно которому губернаторам можно баллотироваться более чем на два срока, а также запрещается именоваться президентами. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что закон будет рассмотрен сенаторами в среду, 15 декабря.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который внесли сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Документ направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, а также на совершенствование организации публичной власти в российских субъектах.

9 ноября Государственная Дума приняла в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти. Отмечается, что документ запрещает главе Татарстана называться президентом — республика в настоящее время является единственным субъектом, где сохранено такое наименование. Против принятия документа в первом чтении выступили шесть депутатов Госдумы от Татарстана.

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Юлия Ямпольская
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