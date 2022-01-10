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В России заверили США в отсутствии планов по нападению на Украину

Замглавы МИД Рябков: у России нет планов нападать на Украину

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Российская сторона заверила партнеров из США в том, что у Кремля нет планов нападать на Украину. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве. Его выступление транслируется YouTube-каналом RT.

Как отметил дипломат, для российской делегации не стал неожиданностью тот факт, что во время дискуссии представители США в очередной раз высказали претензии по поводу сосредоточения российских войск вдоль границы Украины. Также замглавы МИД заявил, что американская делегация передала России свои «угрозы, как минимум предупреждения» в украинском контексте.

Рябков также добавил, что российская сторона заверила США в невозможности эскалации на украинской границе. Также американским дипломатам указали на тот факт, что маневры российских войск ведутся в пределах территориальных границ России.

10 января в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

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Николай Чигасов
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