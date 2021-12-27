Матвиенко высказалась о подготовке вторжения на Украину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России нет планов по вторжению на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила Матвиенко на пресс-конференции, руководство нашей страны не планирует нападения на Украину, а 80 процентов россиян считают украинцев братским народом.

В воскресенье, 26 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном вторжении на Украину, заявил, что «Россия никогда первой ни на кого не нападала».

Ранее Матвиенко назвала Конгресс США центром русофобии. При этом она высказала надежду на то, что коммуникация между парламентами России и США могла бы стать логичным развитием диалога, начатого президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.