Песков заявил о никогда не нападавшей ни на кого России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала.

«Россия никогда первой ни на кого не нападала. Вспомните историю. Нас хотели сделать жертвой, но, слава богу, ни у кого это не получилось», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не нападет ли Россия на Украину.

На замечание ведущего Владимира Соловьева, что если Украина начнет «решать военным путем гражданский конфликт» в Донбассе, то президент Владимир Путин «будет ставить вопрос об украинской государственности», Песков ответил: «Да, это то, о чем неоднократно говорил президент Путин. И это то, что прекрасно знают в Киеве, прекрасно знают в Вашингтоне. Но одернуть Киев почему-то никто не хочет».

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль не раз заявлял, что не имеет агрессивных намерений.

По словам Путина, «складывается ощущение, будто Москву заранее готовят к очередной военной операции в Донбассе». «Нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищаться — вот такие вот санкции последуют. И готовятся к этому», — заявил он в ходе пресс-конференции 23 декабря.