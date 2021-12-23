Путин прокомментировал вероятность войны между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки о том, стоит ли готовиться к полномасштабной войне с Украиной, и напомнил о том, когда отношения между Москвой и Киевом обострились. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Президент отметил, что российские власти всегда были готовы работать с украинскими, даже несмотря на то, что исторические территории страны вышли из ее состава после распада СССР. «Мы были готовы работать со всеми правительствами [Украины], какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались. Можно вспомнить [экс-президента Виктора] Ющенко или [экс-премьера Юлию] Тимошенко, которые, как и нынешнее руководство Украины, говорили о своей абсолютно прозападной ориентации», — подчеркнул Путин, добавив, что обострение началось после «кровавого государственного переворота» 2014 года.

Комментируя распространяемую в западных и украинских СМИ информацию о возможной войне между Россией и Украиной, политик заявил: «Из подобных утверждений складывается ощущение, будто Москву заранее готовят к очередной военной операции в Донбассе».

«Нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищаться — вот такие вот санкции последуют. И готовятся к этому», — предположил Путин.