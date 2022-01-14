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Лавров заявил о закончившемся терпении России

Глава МИД Лавров: у России закончилось терпение из-за Запада

Фото: пресс-служба МИД РФ

Из-за действий Запада, которые угрожают безопасности России и не способствуют подписанию договоров по безопасности, у Москвы закончилось терпение. Теперь она ждет ответных действий от представителей Вашингтона и Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции. Трансляцию ведет RT.

«Нашему терпению пришел конец», — констатировал дипломат. По его словам, теперь настало время НАТО и США идти на ответные шаги.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО: эта встреча прошла после переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США (9 — 10 января). На переговорах стороны коснулись опубликованных Москвой проектов договора с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

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Виктория Кондратьева
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