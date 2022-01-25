В Белом доме рассказали о желании ввести все санкции против России разом

США готовят единовременное, а не поэтапное введение санкций против России, и последствия таких мер будут гораздо более значительными. Об этом рассказали представители Белого дома во время брифинга, цитату приводит РИА Новости.

«Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014 году. Это означает, что больше не будет поэтапности (введения). В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся», — отмечается в заявлении.

Кроме того, источник рассказал, что США разрабатывают план по газовой диверсификации поставок в Европу в случае, если Россия решит использовать поставки газа в качестве инструмента давления на Европу.

По данным источников газеты Bild, новые ограничения против РФ могут затронуть сырьевой и оружейный экспорт, а также дипломатические контакты. Уточняется, что санкции подразумевают перекрытие российских торговых путей, экспорта сырья и оружия по всему миру, а также сокращение числа сотрудников российских дипломатических миссий. Согласно плану, который был разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом, ожидаемые экономические потери России в результате введения упомянутых мер составят 50 миллиардов долларов.