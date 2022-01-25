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Раскрыты подробности предложенных США антироссийских санкций

Bild: новые санкции США могут затронуть российский экспорт сырья и оружия

Фото: Press Service General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters

В США предложили ввести новые санкции против России в случае эскалации конфликта на Украине. Новые ограничения могут затронуть сырьевой и оружейный экспорт, а также дипломатические контакты. Подробно рассматриваемые Вашингтоном меры описали журналисты немецкого издания Bild.

Уточняется, что санкции подразумевают перекрытие российских торговых путей, экспорта сырья и оружия по всему миру, а также сокращение числа сотрудников российских дипломатических миссий. Согласно плану, который был разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом, ожидаемые экономические потери России в результате введения упомянутых мер составят 50 миллиардов долларов.

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Ранее стало известно, что власти США готовятся ограничить поставки электроники в Россию в случае вторжения ее войск на территорию Украины. Ограничения могут распространяться на такие отрасли промышленности, как искусственный интеллект, морское дело, оборона и гражданская авиация. Кроме того, они могут затронуть потребительскую электронику.

24 января Германия во время обсуждений санкций сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT. По словам дипломатического представителя ЕС, нефть и газ остаются в центре обсуждения как основные возможные рычаги давления на Москву, но многие страны Евросоюза не могут заменить российские поставки из других источников.

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Дмитрий Сотак
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